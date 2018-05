Dix Diables Rouges commencent la préparation au Mondial à Tubize

Toby Alderweireld, Michy Batschuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany et Jan Vertonghen sont les premiers Diables à avoir rejoint le centre national de Tubize.

Lundi, Roberto Martinez a surpris son monde en annonçant une liste de 28 joueurs et non une sélection définitive de 23 comme attendu. Le sélectionneur doit envoyer sa liste définitive à la FIFA pour le 4 juin, deux jours après le premier amical contre le Portugal. Vu les informations médicales concernant quatre joueurs (Thomas Vermaelen, Michy Batshuayi et les frères Romelu et Jordan Lukaku), le technicien espagnol a préféré commencer la préparation avec 28 joueurs. Il réduira son groupe après le match contre le Portugal. La Belgique jouera deux autres amicaux, contre l'Egypte le 6 juin et le Costa Rica le 11 juin.

Le grand absent est Radja Nainggolan. Kevin Mirallas et Divock Origi ont également été écartés de cette présélection.