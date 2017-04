Dimata, Hanni, Leye, Onyekuru et Tielemans sont les 5 nominés au Soulier d'Ebène

C'est ce qu'ont indiqué mardi les organisateurs de ce trophée récompensant le meilleur joueur africain ou d'origine africaine du championnat de Belgique de football. Le nom du vainqueur sera dévoilé le lundi 8 mai au Birmingham Palace à Anderlecht.

Le "Soulier d'Ebène" a été créé et est organisé depuis 26 ans par l'asbl African Culture Promotion. Le jury du Soulier d'Ebène qui est présidé par Georges Heylens comprend les entraîneurs des divisions nationales, ainsi que des journalistes de la presse sportive écrite et parlée. L'organisation es assurée par l'ASBL African Culture Promotion et RTL-TVi. L'année dernière, le trophée avait été remis à Sofiane Hanni. Daniel Amokachi, Vincent Kompany et Mbark Boussoufa sont les seuls à l'avoir remporté plusieurs fois.