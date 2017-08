Diego Capel quitte Anderlecht et délivre un message émouvant

"J'ai signé à Anderlecht en sachant que cela allait peut-être me permettre de décrocher le premier titre de ma carrière. Je savais la nécéssité pour un club comme le Sporting de reconquérir ces écussons après trois ans. Je pensais que ce serait la chose la plus incroyable que je pourrais obtenir à Bruxelles. Et c'est effectivement arrivé. Je me sens très fier d'avoir ce titre dans mon palmarès, mais ce n'est rien en comparaison avec la fierté et le bonheur que j'ai ressenti de me sentir aimé par ce grand club et ses incroyables supporters. C'est pourquoi je me sentirai toujours un des vôtres", a conclu l'ancien joueur de la Genoa, qui avait signé pour deux saisons au Parc Astrid il y a un an.