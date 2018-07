Diables Rouges : " Je crois en l'avenir. Il y a beaucoup de talent "

L'hôtel des Diables Rouges à Kazan, vendredi peu après midi, quelques heures avant le quart de finale contre le Brésil. Il y a de la place pour un entretien, dans le lobby. Au vu de la foule massée à l'extérieur, on se rend compte à quel point le statut des Belges a évolué. De jeunes Russes se sont regroupés et scandent les noms de quelques joueurs belges qu'ils aperçoivent furtivement à travers la fenêtre. Lukaku ! Witsel ! Chadli ! A l'intérieur, Thierry Henry doit continuellement poser pour des photos, avec des Russes ou des clients du Ramada. Les Belges sont devenus des stars mondiales. Et ils n'ont pas encore battu le Brésil.

...