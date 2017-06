Diables Rouges: Eden Hazard opéré avec succès de la cheville

"Tout s'est bien déroulé lors de mon opération à la cheville. Maintenant, je commence le chemin de la revalidation. Je reviendrai plus fort. Merci pour votre soutien", a écrit Hazard. Le N.10 de la Belgique et de Chelsea s'est fracturé la cheville lors du dernier entraînement à Tubize, dimanche, à la veille de la rencontre face à la République tchèque. Il fera l'impasse sur le match de lundi et sur le déplacement en Estonie (vendredi). Hazard, 26 ans, devrait être indisponible pendant trois mois.