"Deschacht a été positif et correct avec les jeunes"

Olivier Deschacht avait été renvoyé dans le noyau B à la mi-février. "La sanction est terminée", a déclaré Vanhaezebrouck. "C'était une sanction à durée indéterminée. On a parlé avec le joueur. Il a fait parfaitement ce qu'il devait faire. Professionnellement, il a été très correct et positif avec les jeunes. Nous avons aussi parlé avec les autres joueurs. Nous sommes arrivés à la conclusion de le réintégrer dans l'effectif. Il va finir la saison avec le noyau A. Il ne jouera cependant pas demain contre Charleroi, c'est encore trop tôt."

Vanhaezebrouck n'a pas voulu s'étendre sur le "cas Deschacht" mais a précisé que ce retour dans l'effectif du joueur n'est pas lié aux problèmes défensifs rencontrés par les Mauve et Blanc ces dernières semaines. La défense reste néanmoins le gros chantier sur lequel compte travailler le coach anderlechtois. "Mon problème c'est qu'on donne trop d'occasions. Même les trois matchs qu'on a gagnés, contre Mouscron (5-3), Zulte Waregem (2-3) et l'Antwerp (2-1), on a concédé trop d'occasions. C'est quelque chose qui revient, on doit essayer de diminuer ça. Si notre gardien joue bien ces dernières semaines, c'est que les adversaires ont des occasions et peuvent marquer des buts. Si on diminue ça, on pourra espérer gagner", a conclu Vanhaezebrouck.