Des sanctions sportives envers les clubs en cas d'incidents causés par les supporters

Présidée par Roger Vanden Stock, l'assemblée générale de la Pro League a fait savoir que si une rencontre est interrompue de façon définitive à la suite d'incidents causés par un groupe de supporters du même club, le club en question sera sanctionné d'une défaite par forfait. De plus, le communiqué de la Pro League indique que "la juridiction disciplinaire ordonne avec ou sans sursis le huis clos total ou partiel" du club mis en cause.

Dans le cas où la rencontre doit être interrompue en raison d'incidents causés par deux groupes de supporters issus des deux clubs qui s'affrontent, chaque club sera sanctionné par la perte effective de deux points, et éventuellement d'un troisième point avec sursis, et le match sera rejoué ultérieurement à huis clos, et ce depuis la première minute de jeu.

Cette nouvelle mesure fait suite à l'interruption définitive de la rencontre entre Charleroi et le Standard la saison passée. Le 4 décembre 2016, le match avait été définitivement arrêté par Serge Gumienny, à la 68e minute, en raison d'un comportement inadéquat de la part des supporters de Charleroi et du Standard. Sachant que les torts étaient partagés, aucune sanction claire n'apparaissait au sein du règlement fédéral. Le CBAS avait finalement décidé de sanctionner sportivement les deux clubs après plus de deux mois d'incertitudes et de débats sans fin.

Cette modification du règlement fédéral sera entérinée dans les prochaines semaines par la commission réglementaire de l'URBSFA. "La Pro League entend ainsi réitérer un message clair dans l'espoir que le football ne serve pas d'alibi à ceux qui agissent au mépris de l'intérêt des clubs/de leurs clubs puisque ceux-ci seront sévèrement sanctionnés sportivement", conclut la Pro League dans son communiqué.