Des fans cherchent 15.000 euros de fonds pour un livre sur l'Union Saint-Gilloise

La Renaissance du Livre et des sympathisants du club (l'archiviste et photographe Yves Van Ackeleyen, le journaliste Pascal Scimè, ...) ont lancé un crowdfunding pour financer un ouvrage prestigieux à paraître lors des 120 ans.

Même dans l'ombre de la D1B, l'Union Saint-Gilloise exalte les passions. Le retentissement médiatique après la victoire contre Malines, lors de la première journée de PO2, l'atteste. Fin 2017, le matricule 10 fêtera son 120e anniversaire. Un groupe de personnes porte un projet : éditer un ouvrage de prestige sur l'histoire des Apaches.

" L'idée date de fin 2015 et a repris vigueur à l'approche de l'anniversaire ", explique Pascal Scimè (Vivacité), ex-joueur du club et membre de ce collectif. " L'Union est quand même mythique. Elle a été créée le 1er novembre 1897, comme... la Juventus ! "

Le concept du futur livre ? Laisser la place aux supporters et partir à la chasse aux anecdotes. " Peu de gens le savent mais la chanson " Rentre chez toi, ta mère a fait des gaufres ", a été créée par des supporters de l'Union. On va aussi évoquer les joueurs emblématiques. Un gars comme Ignazio Cocchiere, ancien footballeur de l'Inter Milan, est toujours célébré par le kop alors qu'il ne joue plus à l'Union.

Autre objectif : mettre à l'honneur le patrimoine bruxellois. La devise qui nous anime est : " Le dimanche, je vais à l'Union, c'est jour de zwanze, de traditions... " Plusieurs auteurs, dont Scimè, se partageront les textes. La sortie est prévue en octobre, quelques semaines avant l'anniversaire. Un financement participatif a été lancé pour trouver la somme de 15.000 euros.

" Le bouquin comptera énormément de photos et sera imprimé dans un beau format. Il coûtera donc cher à la production. L'argent récolté sera une base pour démarrer les impressions. Il sera édité dans les deux langues. " D'autres frais sont compris dans ce budget : envoi des exemplaires aux contributeurs, etc.

Les propositions de soutien ? À partir de 10 euros, votre nom est repris dans le livre comme contributeur. Si vous déboursez 30 euros, vous recevrez aussi l'ouvrage par la poste. Au-delà de cette somme, une série de cadeaux (cartes postales, affiches, etc.) est prévue. Infos : https://fr.ulule.com/royale-union-saint-gilloise/

Par Simon Barzyczak