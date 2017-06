Dans quoi les Diables Rouges investissent-ils leur argent ?

Thibaut Courtois

Le gardien de Chelsea est actionnaire d'une pharmacie en ligne. Il commercialise 25.000 produits parapharmaceutiques et 1200 médicaments accessibles sans ordonnance par le biais de la plate-forme d'e-commerce viata.be. Derrière ce projet, on retrouve la firme Newcom Services dont Courtois est l'un des principaux actionnaires.

De plus, Thibaut et son père ont fondé Thicolux (2011) au grand-duché de Luxembourg. Cette société a pour but de " prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères. " Thibaut a également investi par le biais de son père Thierry dans BFUND, une entreprise immobilière.

Jan Vertonghen

Possède de l'immobilier à Londres, Knokke et Amsterdam.

Vincent Kompany

Cofondateur et administrateur de la maison de production Bonka Circus, une agence de relations publiques et de communication qui possède un département de production audio-visuelle. Kompany a également investi dans deux cafés axés sur le sport, à Bruxelles et Anvers, mais les deux Good Kompany ont fait faillite après un an. En 2015, Kompany a aussi acheté le club de football du FC Bleid qu'il a rebaptisé BX Brussels. Il est également actionnaire de la firme de location Elite Limousines en Grande-Bretagne, une entreprise qui loue des voitures de luxe à Manchester et à Londres. Kompany est aussi copropriétaire de VIP Protection Services.

Thomas Meunier

Il a investi avec son ami Dominique Gardeur dans diverses affaires, dont un centre sportif à Bastogne. Depuis octobre 2016, son nom est également associé à Immo DomThom à Léglise.

Kevin De Bruyne

Actif dans l'immobilier, il a également lancé sa propre ligne de vêtements, KDB. Après la Coupe du monde au Brésil, il a signé un contrat de sponsoring avec Walsrode, le plus grand parc ornithologique au monde. Par cet accord, De Bruyne soutient une bonne cause : Walsrode développe en effet un important programme d'élevage d'espèces protégées. Une partie des bénéfices de sa ligne de vêtements va aux Special Olympics.

Eden Hazard

En 2012, il a fondé EUGroup. Cette firme luxembourgeoise est propriétaire de la marque " Eden Hazard " dont elle accorde la licence à Nike, Nivea et Lotus Bakeries. La société lilloise AV Team Consult gère les biens financiers et immobiliers du joueur. Hazard est également propriétaire de Bellworld Image, une entreprise britannique qui gère ses droits d'image. En 2015, il a fondé le Hazard Boys Team, avec implication au Stade Brainois. C'est lui qui finance la Saint-Nicolas des jeunes du club.

Romelu Lukaku

La famille Lukaku (Roger, Jordan, Romelu) a fondé la société Rojoluk qui gère les contrats de sponsoring (Kinder Bueno) ainsi que les droits d'image. Le FC Rojolu est également le club kinois soutenu par la famille.

Toby Alderweireld

Il dirige avec son père la société immobilière Bevasto.

Nicolas Lombaerts

Il a investi ses roubles dans de l'immobilier, des obligations et, avec Tom De Sutter, dans Vectis III, un fonds de capital à risque lancé début septembre 2016.

Axel Witsel

En 2009, il a fondé avec son père Thierry la société TAWSS, active dans le domaine de l'immobilier. Witsel est également copropriétaire de LindSky Aviation, une entreprise aéronautique ambitieuse établie à l'aéroport d'Anvers qui propose notamment des formations de pilote et est spécialisée dans l'entretien et la location de jets privés.

Mousa Dembélé

Il possède deux sociétés. La première porte son nom et a pour principale activité les " conseils en relations publiques et communication " mais détient beaucoup d'immobilier. Avec sa soeur, Dembélé investit également dans un apparthôtel sur le Melkmarkt à Anvers.

Marouane Fellaini

Il a placé un capital de 180.000 euros dans une boutique de mode rue du Marché aux Herbes à Bruxelles. Jusqu'en 2014, Privilege MF vendait des vêtements de luxe type Dior Homme, Versace Jeans Couture et Just Cavalli. En octobre 2014, il a également investi 250.000 euros dans New Energy Solutions Invest, dont il est l'un des sept actionnaires.

Nacer Chadli

Il a investi dans Shaza, des magasins de vêtements à Neupré et à Liège. Ça n'a pas marché et, en 2016, il a déposé le bilan. Il est actionnaire, avec Axel Witsel, de la firme britannique Axel Nacer - Another Ltd, qui est actuellement en veilleuse. L'objectif était de lancer un magasin de vêtements mais le concept qu'ils avaient imaginé s'est avéré impossible à réaliser.

Dries Mertens

En 2015, il a acheté avec sa compagne Katrien Kerkhofs l'hôtel de maître du XVIe siècle " De Dry Coningen ", un duplex en style baroque où plusieurs familles riches de Louvain ont vécu.

Simon Mignolet

Il aime le café et a créé Management Twenty Two qui a investi dans un bar à café (TwentyTwoCoffee) à Saint-Trond. Mi-avril, il a lancé sa propre marque de café, Twenty Two Inspired, qu'il considère comme la suite logique de l'histoire.

Par Thomas Bricmont, Arne Blomme et Peter T'Kint

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré à l'argent des Diables Rouges dans votre Sport/Foot Magazine