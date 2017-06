Damien Marcq s'engage avec La Gantoise

Le joueur de 28 ans arrive chez les 'Buffalos' après quatre saisons chez les 'Zèbres', où il avait un contrat jusqu'en 2020. L'année dernière, il a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues, marquant deux buts et délivrant autant de passes décisives. Marcq, pierre angulaire du milieu de terrain carolo, avait auparavant porté les couleurs de l'US Boulogne (2006-2010) et du SM Caen (2010-2013) avant de rejoindre Charleroi.

Lors de son séjour à Caen, il avait été prêté à Dijon (2011-2012) et à Sedan (2012-2013). Plus tôt dans le mercato, La Gantoise a déjà attiré l'attaquant sénégalais Mamadou Sylla (Eupen), le meneur de jeu croate Franko Andrijasevic (HNK Rijeka) et l'ailier israélien Lior Inbrum (FC Ashdod). A noter que la durée du contrat de Marcq n'a pas encore été révélée par le club d'Ivan De Witte