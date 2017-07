Cyriel Dessers: "Je n'ai aucune rancoeur"

A Breda, Dessers ne peut pratiquement plus sortir en rue. Ses 29 buts et ses 13 assists ont permis au NAC local de remonter en Division d'Honneur via les play-offs, le rendant du même coup immortel. Aux Pays-Bas, l'attaquant est devenu un héros. " Je m'entendais bien avec les supporters de NAC ", dit Dessers. " Je fêtais tous mes buts avec eux et ils pouvaient tout me demander : une photo, enregistrer un message vidéo, assister à un événement... Pas de problème pour moi. Je me réjouis d'ailleurs des les retrouver en octobre. "

