Cristiano Ronaldo: "J'ai toujours admiré l'engagement de Sa Pinto"

Ricardo Sa Pinto a côtoyé de nombreux grands joueurs durant sa carrière dont un quintuple Ballon d'Or dénommé Cristiano Ronaldo, qui n'était encore qu'à l'aube de sa carrière. Inconnu du grand public, Ronaldo fait ses débuts en championnat le 29 septembre 2002 à l'âge de 17 ans. Sa Pinto en a douze de plus et est le capitaine du Sporting Portugal qu'il a retrouvé depuis deux saisons après son exode espagnol. Richard Coeur de Lion comprend très vite que le gamin de Funchal n'était pas un personnage comme les autres.

" Un joueur normal, il fait un bon match, il est content, pour lui c'est bon. Puis il fait deux, trois ou quatre matches moyens. Puis il ressort un match fantastique. Et ça continue comme ça. C'est casino. Le joueur normal n'a pas assez faim pour le talent qu'il a. Le grand joueur, il n'est jamais satisfait, à l'image de Cristiano ", nous explique-t-il en début de saison.

Et cette culture de la gagne et du dépassement de soi, Sa Pinto l'a transmise à ce jeune dribbleur déroutant aux bouclettes rapidement décolorées. Pour Sport/Foot Magazine, Cristiano Ronaldo évoque à son tour la relation particulière qu'il a entretenue avec l'actuel coach du Standard.

Quel impact Ricardo Sa Pinto a-t-il eu à vos débuts en tant que jeune joueur professionnel?

CRISTIANO RONALDO : " Il était au Sporting quand je suis arrivé dans le noyau pro. Ça a toujours été un soutien et un très bon coéquipier pour les jeunes joueurs. D'ailleurs, j'ai toujours admiré son engagement et ses efforts lors de chaque séance d'entraînement, à chaque match. Il ne lâchait jamais rien. "

Comment décririez-vous le personnage et sa personnalité ?

RONALDO : " C'est un énorme passionné de football, qui a toujours mis beaucoup de coeur dans son métier et a aussi une très bonne connaissance du jeu. Quant à sa personnalité, c'est simple : c'est une personne directe et un homme bon. "

Quel souvenir particulier gardez-vous de Ricardo Sa Pinto ?

RONALDO : " Je ne voudrais pas en souligner un en particulier mais il y a toujours des moments de vestiaire (heureux ou pas si heureux) qui nous restent et que nous aimons évoquer ensemble. Ricardo était l'un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire, il avait toujours un mot pour motiver le groupe avant chaque match. Lorsque on se retrouve, on se rappelle de ces moments, on a toujours de bons souvenirs à partager. "

Par Thomas Bricmont

