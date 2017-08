Courtrai s'impose face à Lokeren (1-0), partage entre Waasland-Beveren et Malines (2-2)

La rencontre Waasland Beveren-Malines a été précédée d'une minute de silence à la mémoire d'un ancien dirigeant du club visité. Et ce calme a perduré jusqu'au goal d'ouverture de Ryota Morioka (33e, 1-0). Pourtant, le milieu japonais des Waeslandiens avait d'emblée lancé Zinho Gano mais le longiligne attaquant a hésité et a expédié le ballon du mauvais côté (3e). Déjà fort silencieux, les supporters locaux ont poussé un ouf de soulagement quand Laurent Jans a dévié à la dernière seconde une conclusion de Glenn Claes (33e). Ils avaient à peine hurlé leur joie sur le but de Morioka (33e, 1-0) que Mats Rits leur a cousu la bouche (35e, 1-1).

Pas pour longtemps: Nana Opoku Ampomah a trouvé au deuxième poteau Morioka, qui a brûlé Colin Coosemans (47e, 2-1). Les Waeslandiens ont eu plusieurs occasions de creuser encore plus l'écart. C'était chance sur chance qu'Olivier Myny (61e) et Ampomah (64e) ont gaspillées. Par contre, Rits a été tout heureux de surprendre Merveille Goblet inattentif (76e, 2-2). Malgré la bonne volonté des deux équipes la rencontre s'est terminée par un partage et un doublé partout.

Étonnamment, les coaches de Courtrai et de Lokeren ont reconduit les mêmes formations, qui ont connu la défaite le week-dernier. Sous l'impulsion de Hannes Van der Bruggen, Courtrai a donné de la consistance à la rencontre. Le capitaine des Kerels a d'ailleurs été le premier à alerter Davino Verhulst (8e, 10e). Peu après, Teddy Chevalier a amené l'unique but en ouvrant vers Bryan Verboom, qui a cédé le ballon Christophe Lepoint (13e, 1-0). Courtrai a poursuivi sur le même rythme mais Idir Ouali (35e) et Chevalier n'ont pu tromper un Verhulst intransigeant. Le gardien lokerenois leur a concédé des corners, que les Kerels ont mal exploités.

Pour tenter d'égaliser, Runar Krinstinsson a lancé à la reprise Ari Skulason à la place de Tracy Mpati. Cela n'a rien changé: c'est encore Verhulst qui a été mis sur le grill par Ouali (51e). Pourtant, Lokeren est passé près du but de l'égalisation par Steve De Ridder (89e) et Marjko Miric (90e).