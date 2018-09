Courtrai résiste à Genk (3-3), qui reste 2e derrière le Club Bruges

Le dernier match de la 6e journée du championnat de Belgique de football a donné lieu à un chasé-croisé entre Courtrai et Genk (3-3). Tous les buts sont tombés en seconde période via Ruslan Malinovskyi (50e, 0-1), Pelé Mboyo (62e, 1-1), Joseph Aidoo (68e, 1-2), Idir Ouali (71e, 2-2), Mboyo (83e, 3-2) et Leandro Trossard (85e, 3-3). Genk, qui a manqué un penalty, reste 2e avec 14 points, deux de moins que le Club Bruges. Courtrai (5) est 13e.