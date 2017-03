"Courtrai n'a aucun indice d'une éventuelle fraude"

Dans un communiqué le club flandrien de Jupiler Pro League a confirmé que la direction (le président Joseph Allijns et le manager général Matthias Leterme) avaient eu une rencontre jeudi avec deux membres de la cellule "Fraude et Football" de la police fédérale. Elle s'est réalisée dans le cadre d'une enquête sur une fraude sportive éventuelle lors du match de la dernière journée de la Jupiler Pro League (D1A) entre Courtrai et Mouscron, le dimanche 12 mars. Les Mouscronnois s'étaient imposés 0-2 et avaient ainsi assuré leur maintien au plus haut niveau.

LIRE AUSSI : Soupçons de défaite arrangée de Courtrai face à Mouscron

Les journaux de Mediahuis ont rapporté vendredi que la police fédérale enquêtait sur le sauvetage inattendu de Mouscron grâce à deux victoires lors des deux dernières journées face au Standard (1-0) et à Courtrai (0-2). Westerlo, qui a été relégué, a décidé de ne pas porter plainte, faute de preuve.

"Cette rencontre était tout à fait informelle", a précisé le club. "Ils (dirigeants du club) ont juste pu répondre qu'ils ne disposaient d'aucun indice d'une possible fraude. Ils n'ont pu avec les membres de la cellule "Fraude et Football" que constater que les seules indications, les déclarations sont dans les seuls médias."

"Le KV Courtrai souligne qu'il se distancie de toute forme de fraude et va coopérer si des informations concrètes à cet égard sont disponibles", conclut le communiqué.