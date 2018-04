Coucke a des plans ambitieux en matière de transferts

Bien qu'Anderlecht ait encore une toute petite chance d'être champion, Marc Coucke pense déjà surtout à la saison prochaine. À moyen terme, il veut que le club retrouve le subtop européen. Une de ses priorités consistera à revoir la politique de transferts. L'homme d'affaires flandrien ne veut plus que les départs servent à camoufler les pertes. Il comprendra cependant rapidement qu'il va devoir vendre quelques joueurs l'été prochain pour rétablir un équilibre précaire. Leander Dendoncker s'en ira certainement et Anderlecht cherchera à vendre des joueurs proches de la trentaine, comme Adrien Trebel et Kara Mbodj.

Dans le même temps, Coucke cherchera à investir dans des joueurs à potentiel élevé. Il n'a pas l'intention d'aller chercher des joueurs au PSG mais veut engager de jeunes joueurs qui, à terme, intéresseront des clubs comme le PSG: "Je peux rassurer tout le monde: Coucke a beaucoup d'ambition en vue de la saison prochaine", dit un agent proche de la nouvelle direction.

En interne, on cite à nouveau le nom de Landry Dimata. Au cours du mercato d'hiver, il y a eu quelques contacts mais Herman Van Holsbeeck n'a pas réussi à débloquer le dossier. Luc Devroe a davantage de chances d'y parvenir. C'est lui qui a amené Dimata à Ostende et il est proche de ses agents, Didier Frenay (Star Factory) et Dieumerci Vua (Godson management). "Anderlecht s'intéresse toujours à Dimata mais d'autres clubs aussi", dit Dieumerci Vua. "Le statut de Dimata à Wolfsburg a changé voici peu et, aujourd'hui, il est difficile de se prononcer quant à son avenir."

Par Alain Eliasy et Thomas Bricmont

