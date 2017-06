Comment Kums doit remplacer Tielemans

De l'autre côté de la Manche, la fête du travail n'est pas une affaire de footballeurs. Après tout, dans un pays où on joue même le 1er janvier, pourquoi faudrait-il s'abstenir de taper dans le ballon le 1er mai ? En compagnie de son agent MogiBayat, Sven Kums passe donc son jour libre dans les tribunes de Vicarage Road. La veille, le Soulier d'or 2015 n'a disputé que les trente dernières minutes du déplacement à Bologne, montant au jeu quelques instants après le troisième but des locaux, signé Mattia Destro. Son football et celui de son entraîneur, Luigi Delneri, ne sont pas faits pour s'entendre.

...