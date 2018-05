"Cobbaut ? Un clone de Philippe Albert"

"Je l'ai vu grandir ", dit Jelle Coen, qui encadre les Espoirs avec Steve Van Tongelen. " Elias est originaire de Battel, il habitait à 200 mètres. En U16, il y a deux ans, j'ai dû reprendre l'équipe d'urgence pour un tournoi international à Ruurlo, aux Pays-Bas. Elias s'est directement comporté en patron, en véritable ambassadeur du club. C'est un jeune homme qui sait où il va. Dans le car, il est venu s'asseoir à côté de moi et m'a demandé comment nous allions jouer. J'ai trouvé ça beau et particulièrement sincère. Il venait même scouter les adversaires avec mois. C'est là qu'il s'est affirmé. Nous avons gagné le tournoi et il a dû faire un discours. Vous auriez dû voir comment il a emballé le bourgmestre et toute l'assistance. C'était impressionnant. "

