"Ciman est le remplaçant de Kompany et Vermaelen", explique Martinez

Contre le Portugal, Martinez voulait tester surtout sa défense. Mercredi, il voulait mesurer les progrès de sa division offensive. "Je suis aussi content qu'après le match contre le Portugal. Nous sommes dans un processus. Certaines choses sont bonnes, d'autres moins. La mentalité du groupe m'a plu. Défensivement, nous n'étions pas parfaits, mais nous avons conservé le zéro au marquoir. Nous allons au Mondial en tant qu'équipe, je m'en réjouis."

Martinez a surpris en titularisant Laurent Ciman en défense, alors qu'il a le statut de 'joker médical'. "Ciman ne devrait pas être une surprise car il est le remplaçant de Kompany et Vermaelen", a déclaré le sélectionneur. "Laurent doit se préparer et a besoin de minutes. Il a de l'expérience et présente un profil différent de Boyata et Dendoncker. Mais nous avons aussi besoin d'eux."

Après la blessure de Kompany, Martinez a craint perdre un autre cadre quand il a vu Eden Hazard rester au sol après un tacle rugueux de Hamed. "J'ai eu peur, car je sais que c'est sérieux si Eden reste au sol", a confié Martinez. "L'Egypte va aussi à la Coupe du Monde et donc vous vous attendez à une certaine intensité, mais à ce moment du match et à cette place sur le terrain, ce n'était pas nécessaire. Par la suite, Eden est redevenu un leader sur le terrain. Il ne se cache jamais, cherche la balle et essaie de tirer ses coéquipiers."

Michy Batshuayi a lui disputé ses premières minutes après sa blessure à la cheville subie à la mi-avril. "Il est devenu un homme. Personne ne s'attendait à ce qu'il revienne si tôt après sa blessure. Il a travaillé dur et a montré qu'il est complètement rétabli", a commenté le sélectionneur.

Après les chants en faveur de Radja Nainggolan contre le Portugal, le match de mercredi s'est déroulé dans une ambiance positive au stade Roi Baudouin. "J'apprécie toujours nos fans: tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Ils peuvent nous faire sentir invincibles. C'est beau de voir la fusion entre les joueurs et les fans, nous en avons besoin", a confié Martinez.