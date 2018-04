Christian Luyindama : sur les pas de danse du Boss

"Christian, il aime la sape ", envoie d'entrée Paul-José Mpoku. Et à le voir débarquer pour la séance photo, on n'a pas trop de doutes là-dessus. Christian Luyindama se pointe en véritable ambassadeur de la sapologie. Souriant et imposant. Depuis plusieurs mois, on est nombreux à s'intéresser au phénomène. Aujourd'hui, et malgré les quelques absences ou prises de risques qui restent à éliminer, le défenseur congolais est incontournable aux yeux de son coach, de ses équipiers ou des supporters.

...