Charleroi surprend La Gantoise et s'empare de la quatrième place

Le début de rencontre était pauvre en occasion et le spectacle venait davantage des tribunes. En effet, les supporters de La Gantoise avaient décidé de se munir de cartes jaune et rouge afin de protester contre les décisions arbitrales des dernières semaines. Les "Buffalos" prenaient le contrôle du ballon dès l'entame du match et Nana Asare s'offrait la plus belle occasion. Le défenseur s'infiltrait dans le rectangle avant de buter sur Nicolas Penneteau. Il récupérait directement la balle mais son tir était dévié par une jambe gantoise. Sur sa première tentative, Charleroi allait ensuite faire mouche. L'Iranien Kaveh Rezaei tentait sa chance de l'extérieur de la surface. Son tir, légèrement dévié, terminait dans le fond du but de Lovre Kalinic (39e).

Les Gantois réagissaient dès l'entame de la seconde période. Moses Simon était tout proche de rétablir l'égalité mais le Nigérian voyait son tir contré par un défenseur de Charleroi. A l'approche de l'heure de jeu, le milieu de terrain carolo Amara Baby se présentait seul devant Lovre Kalinic. Il se montrait cependant trop altruiste et voyait son action annihilée par un retour gantois.

Les troupes d'Yves Vanderhaeghe tentaient de revenir au score en fin de rencontre. Nicolas Penneteau était à la parade sur une frappe de Franko Andrijasevic (80e). Sur le corner qui suivait, Francis N'Ganga repoussait sur la ligne une tête de Rangelo Janga. A la 89e, la reprise de Giorgi Chakvetadze terminait sur le poteau de Nicolas Penneteau.

Au classement, Charleroi (33 points) dépasse La Gantoise (32 points), qui concède une troisième défaite de rang, et Genk (31 points) pour se hisser à la quatrième place.