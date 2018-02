Charleroi - Standard : l'enfer, c'est les autres

Les flocons de neige et le but précoce de Steve De Ridder n'ont pas encore atterri sur Charleroi, mais le speaker du Mambour pense déjà à réchauffer l'atmosphère des tribunes, alors plus préoccupées par l'offensive hivernale que par les offensives waeslandiennes. Et quoi de mieux, pour réchauffer les coeurs carolos, que d'annoncer l'égalisation de Mouscron, survenue 91 kilomètres plus loin.

...