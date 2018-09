Charleroi retrouve le sourire aux dépens de Mouscron

Après trois défaite consécutives, le Sporting de Charleroi a renoué avec la victoire et retrouvé le sourire en s'imposant 3-1 au Mambourg face à un Excel Mouscron en plein doute. Lors de cette sixième journée de la Jupiler Pro League de football, les Zèbres, désormais dixièmes, ont signé samedi une deuxième victoire dans ce championnat et comptent six points. Les Hurlus, qui se sont séparés de leur entraîneur Frank Defays en semaine, enregistrent une sixième défaite en autant de rencontres.