Charleroi reste à onze longueurs du Club de Bruges

La première mi-temps aura été poussive du côté des Zèbres. Après l'ouverture de la marque signée Steve de Ridder dès la 3e minute, idéalement servi par Guus Hupperts, les Carolos ont timidement réagi via une frappe lointaine d'Amara Baby (28e). Incapables d'inquiéter Lokeren et son gardien Davino Verhulst, les troupes de Felice Mazzu sont rentrées au vestiaire sous les huées du public du Mambourg.

Dès l'entame du second acte, Charleroi a mis la pression sur son adversaire. Suite à un beau mouvement sur le flanc entre Kaveh Rezaei et Cristian Benavente, l'Iranien a centré pour Mamadou Fall. Peu en vue pendant la première mi-temps, le Sénégalais a remis les équipes à égalité (1-1, 53e). Rezaei a hérité d'une belle occasion mais a vu son tir filer hors cadre (79e). Quant à Bedia, monté au jeu, il s'est heurté à Verhulst (81e). Lokeren a eu la dernière occasion du match mais l'envoi de De Ridder a été détourné par Nicolas Penneteau (86e).

Au classement, le Club de Bruges est toujours largement en tête avec 59 points, 11 longueurs devant Charleroi (48). Anderlecht (46), La Gantoise (43), Genk (37) et l'Antwerp (37) complètent provisoirement le top 6 mais Courtrai (36) et le Standard (36) sont en embuscade. Les Liégeois, vainqueurs in extremis de Mouscron en début de soirée (4-3), se déplaceront au Mambourg dimanche prochain.