Charleroi écrase Mouscron et prend la tête du classement

Charleroi a rapidement trouvé le chemin des filets grâce à une mésentente entre le gardien mouscronnois Jean Butez et Godeau, qui a détourné un centre de Nurio dans son but (3e, 0-1). Mouscron a d'emblée dessiné un mouvement incisif sur la droite mais la talonnade finale de Selim Amallah n'a pas inquiété un Nicolas Penneteau vigilant (4e). Par contre, Butez n'était pas au bout de ses peines: alerté une première fois par Lukebakio (10e), le gardien hurlu s'est incliné sur une reprise de l'extérieur du rectangle de l'attaquant carolo (30e, 0-2). Les Zèbres avaient le match sous contrôle lorsque Mergim Vojvoda a commis un penalty sur Nurio que Pollet, le spécialiste maison, a transformé (43e, 0-3). Si l'arbitre Wim Smet a résolument pris sa décision sur cette phase, il a eu recours à la vidéo pour accorder un coup de réparation à Bolingi (45e+3, 1-3).

Après une alerte signée Amallah-Bolingi, Charleroi a repris sa marche en avant: Pollet a ponctué un effort individuel en servant idéalement Lukebakio (52e, 1-4). En confiance, l'attaquant prêté par Anderlecht a alors permis sur corner à Dessoleil de corser l'addition (60e, 1-5). Les supporters visités ont encore eu droit un but, le premier en championnat du Mexicain Govea (64e, 2-5). Si la série s'est arrêtée à sept, on a assisté à une nouvelle phase de jeu pittoresque avec l'exclusion de Butez (83e) et comme Mircea Rednic avait effectué ses trois changements, Vojvoda a pris place dans le but.