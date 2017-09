Charleroi, contraint au partage, perd la tête du classement

En première période, les deux équipes se sont neutralisées. Un but hors-jeu de Rezai et un arrêt décisif de Penneteau en face à face avec Morioka furent les occasions les plus franches. Lors de la reprise, Charleroi pensait avoir fait le plus dur lorsqu'en huit minutes Dorian Dessoleil (65e) et Kaveh Rezaei (73e) portaient le score à 2-0. Mais c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme des Waaslandiens qui vont empêcher Charleroi de reprendre seul la tête du championnat dans les derniers instants de la rencontre.

Tout d'abord, Isaac Kiese Thelin trompait de la tête le gardien carolo Nicolas Penneteau (88e). Enfin, Ibrahima Seck parvenait à égaliser dans les arrêts de jeu (90+2). Avec ce partage, Charleroi (17 points) laisse seul en tête le Club de Bruges (18 points) qui s'est imposé ce vendredi 2-0 face à Malines. La semaine prochaine, les deux équipes s'affronteront pour le leadership.

Dans l'autre rencontre, Lokeren et Antwerp se sont neutralisés également (1-1). Les buteurs sont William Owusu (12e) et Marko Miric (83e). L'Antwerp occupe la cinquième place (12 points) tandis que Lokeren reste onzième (7 points).