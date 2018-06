Champions du monde ! Ou pas ?

Qu'en pensez-vous ? Les Belges peuvent-ils être champions du monde ? Depuis quelques semaines, cette question revient dans la bouche des gens qui s'intéressent, de près ou de loin, au football. À un dîner des lecteurs de Trends Tendances, elle a été posée à Bart Verhaeghe. Il pensait que non et misait sur les quarts de finale. À Lucerne, en mars, les Suisses et les Panaméens que nous avons croisés se posaient la même question. Un Suisse enthousiaste pensait que oui, le Panaméen pas.

...