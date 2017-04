Ce qu'il faut retenir de la première journée des Play-Offs en Jupiler Pro League

1. Play-Offs 1: Anderlecht prend une petite avance, Gand surprend Bruges, Charleroi et Ostende se neutralisent

Le Sporting d'Anderlecht et Zulte-Waregem avaient l'honneur d'ouvrir le bal de cette première journée de Play-Offs I. Les Bruxellois ont bien négocié un déplacement toujours difficile du côté du Gaverbeek, avec une victoire 1 but à 2. Les hommes de René Weiler, bien entrés dans le match, inscrivaient le premier but de la rencontre, via le Roumain Chipciu, bien servi par Youri Tielemans. Zulte-Waregem, récent vainqueur de la Coupe, parvenait à revenir à la marque à la 62e minute via son défenseur danois, Henrik Dalsgaard, avant que Tielemans ne vienne battre Kenny Steppe d'un tir du gauche, à la 72e. Anderlecht pointe désormais à 34 unités, Zulte 27.

Après la défaite de Zulte-Waregem vendredi, Charleroi et Ostende pouvaient, en cas de victoire, dépasser l'équipe de Francky Dury. Après plusieurs occasions franches des deux côtés, le score à la mi-temps restera nul et vierge. En début de deuxième mi-temps, bien servi par Canesin suite à une erreur de la défense carolo, Musona venait crucifier Nicolas Penneteau, donnant l'avantage aux protégés de Marc Coucke, récents finalistes malheureux de la Coupe. Les hommes de Mazzu (resté en tribunes) réagissent de belle manière à la 78ème, avec un coup-franc direct signé Clinton Mata. Proto est battu. Les deux équipes comptent 26 points chacune.

Le derby des Flandres de dimanche entre Gand et Bruges était déjà très important pour les deux équipes, Bruges ne pouvant pas, déjà, laisser s'échapper Anderlecht, Gand ne voulant pas laisser filer les deux premiers. Le début de rencontre tournait rapidement à l'avantage des Blauw en Zwart, qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Wesley, sorti blessé vingt minutes plus tard. Les hommes de Vanhaezebrouck parviennent à égaliser grâce à Moses Simon, d'une belle repise, suite à un centre de Samuel Kalu. Juste avant la pause, les Gantois doublent leur avantage, sur pénalty, suite à une main de De Bock, via Simon, encore une fois. La Gantoise s'est ensuite compliquée la tâche, avec l'expulsion de son défenseur Ekong, laissant Bruges en supériorité numérique pendant presque toute une mi-temps. Malgré plusieurs tentatives brugeoises, le score ne changera plus.

La prochaine journée: Ostende-Zulte, Bruges-Charleroi et Anderlecht-Gand.

Play-Offs 2: le Standard coule, les clubs de D2 surprennent

Dans le groupe A, Saint-Trond n'a pas connu la moindre difficulté en s'imposant 3-0 face à Waasland-Beveren. La surprise est venue du Stade Roi Baudouin, où l'Union a réussi l'exploit d'infliger un 3-0 sec à Malines, 7ème de la phase classique. Les Bruxellois, totalement libérés, ont démontré qu'il faudra compter sur eux pour la suite de ces PO.

Dimanche soir, au Lierse, le Standard devait une revanche à ses supporters, suite à une phase classique complètement manquée. Pourtant, les hommes de Jankovic n'ont pas pu éviter une défaite Chaussée du Lisp, sur le plus petit écart, avec un bijou signé du remuant Manuel Benson.

Dans le groupe B, on retiendra également qu'un club de D2 a tenu tête à une D1. Roulers est allé chercher le point du match nul sur la pelouse d'Eupen, avec un doublé du buteur-maison, Henry. Après avoir ouvert le score sur le terrain de Courtrai, là où ils avaient assuré leur maintien, les Mouscronnois se sont finalement inclinés 2 buts à 1. Quant à Genk, qui fait figure de favori des PO II, il n'a fait qu'une bouchée du Lokeren de Kristinsson, 4-0.

La prochaine journée du groupe A: Waasland-Union, Standard-Saint-Trond et Malines-Lierse.

La prochaine journée du groupe B: Lokeren-Courtrai, Mouscron-Eupen et Roulers-Genk.