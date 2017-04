Ce qu'il faut retenir de la deuxième journée des Play-Offs en Jupiler Pro League

1. Play-offs 1: Charleroi arrache un bon point à Bruges, Anderlecht et Gand déçoivent, Ostende sauve un point en toute fin de match

Remake de la finale de la Coupe de la Belgique vendredi soir à la côte, entre Ostende et Zulte-Waregem. Après avoir ouvert le score, une nouvelle fois, par son défenseur Henrik Dalsgaard, les protégés de Francky Dury se font surprendre en fin de match par Franck Berrier, qui bat Kenny Steppe d'une belle tête placée (1-1)

Samedi, le Club de Bruges devait absolument l'emporter face à Charleroi, au risque de voir Anderlecht creuser un écart trop important, ou de sentir encore un peu plus fort le souffle de Gand dans son dos. La première mi-temps est très fermée, on ne compte qu'une grosse occasion par équipe, Pollet d'une côté, Van Rhijn de l'autre. Bruges se rassure dès le début de la deuxième période par un tir bien placé de Wesley, qui surprend Penneteau. À la 75e, le Sporting revient au score sur pénalty, après une main de Ricardo Van Rhijn dans le rectangle. Chris Bédia ne se fait pas prier et remet les deux équipes à égalité.

Dimanche en début de soirée, Anderlecht avait l'occasion de prendre six longueurs d'avance sur son rival brugeois. Gand, de son côté, pouvait espérer revenir à hauteur des Gazelles en cas de succès. Les deux équipes se montrent assez timides, surtout en première période, où peu d'occasions sont à se mettre sous la dent. La deuxième s'accélère un peu plus, via un tir sur la barre transversale de Tielemans, avant deux belles occasions à mettre à l'actif d'Obradovic et de Spajic. Le match aura manqué d'intensité pour désigner un vainqueur. La rencontre se termine sur un score nul et vierge.

Au classement, Anderlecht est premier avec 35 unités, suivi de Bruges à 31, Gand 29, Zulte 28. Ostende et Charleroi comptent tous les deux 27 points.

La prochaine journée: Ostende-Anderlecht, Zulte-Waregem-Bruges et Charleroi-La Gantoise.

2. Play-Offs 2: l'Union est en feu, le Standard déçoit, Genk et Eupen s'imposent

Groupe A

Face à Saint-Trond et dans un stade de Sclessin très clairsemé, le Standard n'avait plus le droit à l'erreur s'il voulait tenter de reconquérier (même un tout petit peu) le coeur de ses supporters, privés de victoires depuis le 12 février. C'était mal parti dès la 35e avec le but de Brandon Mechele, suite à un cafouillage dans la défense rouche. Mais une minute plus tard, Ishak Belfodil, bien servi sur corner par Legear, remettait déjà les deux équipes à égalité. En seconde mi-temps, les hommes de Jankovic pensaient avoir fait le plus dur, à la 70e, via Marin (2-1), mais Andrade se fait expulser 13 minutes plus tard pour un tacle les deux pieds en avant, compliquant la fin de match de ses coéquipiers, qui craquent à la dernière minute, encore une fois à la suite de plusieurs erreurs défensives.

L'Union, vainqueur autoritaire la semaine dernière contre Malines a remis le couvert ce week-end en allant s'imposer 1-4 sur le terrain de Waasland-Beveren. Les Bruxellois confirment qu'ils jouent cette compétition totalement libérés.

Dans la dernière rencontre du groupe, Malines a battu le Lierse sur le fil (1-0).

Au classement, l'Union compte 6 points, Saint-Trond 4, le Lierse et Malines 3, le Standard 1 et Waasland 0.

La prochaine journée: Union-Standard, Waasland-Malines et Saint-Trond-Lierse.

Groupe B

Genk a confirmé qu'il était le favori du groupe, voire des PO2, en confirmant sa victoire facile acquise la semaine dernière face à Lokeren (4-0), en allait s'imposer en fin de match sur le terrain de Roulers. Lokeren et Courtrai n'ont pas pu se départager (0-0).

Eupen est allé chercher les 3 points de la victoire sur le terrain de Mouscron, avec un nouveau but de leur buteur Henry, et un autre de Sylla.

Au classement, Genk est premier avec 6 points, Eupen et Courtrai en comptent 4, Roulers et Lokeren 1 et Mouscron 0.

La prochaine journée: Eupen-Lokeren, Roulers-Mouscron et Courtrai-Genk.