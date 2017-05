Ce qu'il faut retenir de la 8e journée des Play-Offs

Play-Offs I: Bruges et Anderlecht dos à dos, Charleroi héroïque à Gand, Zulte gagne son premier match

Après avoir remporté ses deux derniers matchs, Ostende se déplaçait du côté de Zulte Waregem samedi avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée, et d'ainsi consolider sa 4e place au classement, synonyme de barrage contre le vainqueur des Play-Offs II pour l'Europe. Mais les hommes de Vanderhaeghe auront eu beaucoup de mal à contenir les offensives de Zulte, qui aura fait la différence essentiellement en première mi-temps, avec des buts de Kaya, Hamalainen et Leye. Le score à la pause (3-1) ne changera pas et Zulte Waregem empoche sa première victoire, enfin, dans ces Play-Offs I.

Dimanche après-midi, on aurait pu croire assez tôt que le Sporting de Charleroi allait passer un match cauchemardesque à Gand, après l'expulsion rapide de Clément Tainmont, après seulement 24 minutes de jeu. Pourtant, les Carolos sont parvenus à ouvrir la marque sur un coup franc lointain non-dévié d'Enes Saglik, qui surprend la défense gantoise et Kalinic (0-1). Les Buffalos vont quand même égaliser avant la mi-temps, via Yaya Kubo (son 9e) sur pénalty, après une main dans le rectangle de Damien Marcq. En 2e mi-temps, Gand n'a pas réussi à profiter de sa supérioté numérique, même si les occasions "chaudes" étaient presque toutes stoppées par un excellent Nicolas Penneteau. Mais le jeu stéréotypé des hommes de Vanhaezebrouck a permis à Charleroi de défendre plus facilement et de jouer le coup en contre. Gand finira à 10 après l'expulsion en toute fin de match de Louis Verstraete, mais le score ne changera plus (1-1).

Le match tant attendu du week-end opposait dimanche en début de soirée le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht. En cas de victoire, les Mauves pouvaient soulever leur 34e titre de champion. C'était plutôt bien parti après un coup franc malicieusement tiré par Hanni à ras de terre, qui a surpris le mur brugeois ainsi qu'Ethan Horvath, le gardien des Gazelles, mal positionné sur sa ligne. Les Mauves pouvaient alors laisser venir les Brugeois et procéder en contre, notamment avec Acheampong et sa vitesse. Mais les Blauw en Zwart vont recoller au score 25 minutes plus tard, sur coup franc également, via Vormer, qui ne laisse aucune chance à Boeckx, figé sur sa ligne. Au retour des vestiaires, Bruges, qui devait absolument l'emporter, se montrait très entreprenant mais ne parvenait pas à cadrer. Sur un de ses nombreux contres, Anderlecht obtient un pénalty suite à une faute d'Engels sur Acheampong. Youri Tielemans manque la transformation et permet à Bruges d'encore y croire. Mais après l'interruption momentanée du match pour des feux de Bengale lancés sur la pelouse, Bruges n'est pas parvenu à reprendre la rencontre avec la même intensité, et le score ne bougera plus (1-1).

Anderlecht doit prendre minimum deux points sur ses deux derniers matchs s'ils veut être sacrés champions.

Au classement; Anderlecht est premier avec 46 points, Bruges en compte 42, Gand 38, Ostende et Charleroi 34 et Zulte Waregem 32.

La prochaine journée a lieu jeudi, avec Charleroi-Anderlecht, Ostende-Bruges et Gand-Zulte Waregem.

Play-Offs II: le Standard s'impose face à Malines, Eupen bat Courtrai, Mouscron s'incline

Groupe A

Après un match catastrophique du côté de Saint-Trond, le Standard retrouvait son ancien mentor, Yannick Ferrera, et Malines, à Sclessin. Privés d'Orlando Sa et d'Ishak Belfodil, les Rouches ont rendu une bonne copie contre les Malinois et s'imposent 2-0, après deux beaux buts de Luchkevych et de Darwin Andrade.

L'Union s'est incliné 1-4 sur son terrain contre Saint-Trond, et enregistre sa 4e défaite d'affilée, après avoir pourtant superbement débuté ces Play-Offs.

Dans le dernier match, Waasland a battu le Lierse 3 buts à 2.

Au classement, Saint-Trond est premier avec 16 points, Malines en compte 13, Waasland 12, l'Union et le Lierse 10 et le Standard 8.

La prochaine journée aura lieu mardi avec Waasland-Standard, Lierse-Saint-Trond et Malines-Union.

Groupe B

Il ne subsistait plus aucun suspense dans le Groupe B des Play-Offs II puisque Genk était déjà assuré de terminer premier depuis la semaine dernière. Les Limbourgeois ont continué leur belle série en s'imposant 0-2 sur le terrain de Mouscron.

Eupen s'est imposé contre Courtrai avec deux nouveaux buts d'Henry, qui porte son total à 20 réalisations, tandis que Lokeren a gagné 3 buts à 2 sur le terrain de Roulers.

Au classement, Genk compte 22 points, Lokeren 13, Eupen 10, Mouscron et Courtrai 8 et Roulers 4.

La prochaine journée se déroulera mercredi avec Eupen-Mouscron, Genk-Roulers et Courtrai-Lokeren.