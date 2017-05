Ce qu'il faut retenir de la 7e journée des Play-Offs

Play-Offs I: Anderlecht se rassure contre Zulte, Bruges maîtrise Charleroi, Gand prend l'eau

En se déplaçant à Charleroi vendredi soir, le Club de Bruges avait la possibilité de revenir à un point du Sporting d'Anderlecht, avant son match contre Zulte-Waregem, dimanche. Après une première mi-temps globalement dominée par les Gazelles, José Izquierdo donne l'avantage à son équipe en se jouant de Nicolas Penneteau, juste avant la mi-temps. Aux retours des vestiaires, après une interception facile d'Horvath, le gardien brugeois relâche le ballon, pensant que l'arbitre avait sifflé. David Pollet, bien attentif, profitait de la bévue du portier américain pour remettre les équipes à égalité, avec un but qui rappellait évidemment celui du regretté François Sterchele. Mais Bruges n'a pas mis longtemps à s'en remettre. Izquierdo remettait les Brugeois aux commandes une petite minute seulement après le but gag de Charleroi. Par la suite, les Carolos ont tenté de recoller à plusieurs reprises, mais les Blauw en Zwart et (encore) Izquierdo se rassurent définitivement à la 77e, après une mésentente dans la défense des Zèbres. 1-3, score final.

La Gantoise devait absolument s'imposer à Ostende après la victoire des Brugeois à Charleroi, sous peine de voir leur grand rival prendre le large et (presque) assurer, au moins, leur 2e place. Les Buffalos ont pourtant mené par deux fois, mais les "KustBoys" sont parvenus en 13 minutes à peine à renverser complètement la vapeur (de 1-2 à 4-2), et s'imposent finalement 4-3, Kubo ayant réduit l'écart à la 80e.

Mis sous pression par la victoire brugeoise de vendredi, les Mauves devaient absolument se rassurer avant le match en Venise du Nord de dimanche prochain. Dans un match assez brouillon, les Bruxellois sont tout de même parvenus à s'imposer 2-0 devant un bon Zulte-Waregem . Les hommes de Dury ont donné du fil à retordre à un Anderlecht qui restait sur un bilan d'1 point sur 6. Après avoir été sécoué par une équipe flandrienne bien en jambes, Anderlecht marque sur sa première véritable occasion, en contre, par Chipciu (15e). Zulte tentait de mettre le nez à la fenêtre, avec notamment, un poteau de Coopman juste avant la mi-temps. Après une occasion 3 étoiles manquée par Leye, Anderlecht gère son avance dans les 20 dernières minutes et tue tout suspense dans les arrêts de jeu par Thelin. Les Mauves peuvent être champions s'ils s'imposent à Bruges la semaine prochaine.

Au classement: Anderlecht compte 45 points, Bruges 41, Gand 37, Ostende 34, Charleroi 33 et Zulte 29.

Prochaine journée: Bruges-Anderlecht, Gand-Charleroi et Zulte-Ostende.

Play-Offs II: Genk remporte son groupe, le Standard coule encore, l'Union n'avance plus

Groupe A

Après sa victoire face à l'Union, le Standard est rapidement retombé dans ses travers à Saint-Trond. Sans grandes idées, les deux équipes offraient aux spectateurs un match relativement terne. Sur une erreur défensive de Laifis en fin de match, les Canaris inscrivent le seul but de la rencontre par Gerkens. Le Standard, qui n'a pas montré grand chose, a pris 5 petits points en 7 matchs.

Après un 10 sur 12 lors des 4 premiers matchs, l'Union vient de subir sa 3e défaite en autant de rencontres (2-1 au Lierse). Dans le dernier match du groupe, Waasland-Beveren s'impose à Malines et prouve que le groupe A de ces Play-Offs II restera serré et indécis jusqu'au bout.

Au classement: Saint-Trond est premier avec 13 points à égalité avec Malines, l'Union et le Lierse en comptent 10, Waasland 9 et le Standard ferme la marche avec 5 unités.

Prochaine journée: Standard-Malines, Union-Saint-Trond et Waasland-Lierse.

Groupe B

Grâce à sa victoire hier soir face à Eupen (2-1), le Racing Genk remporte son groupe sans trop de surprise. Avec 19 points et 9 de plus que Lokeren à 3 journée de la fin (avec une différence de buts de +18), les Limbourgeois devront certainement attendre la dernière journée pour connaître leur adversaire, au vu de la lutte serrée que se livrent les équipes de l'autre groupe.

Après avoir mené 0-2 à Lokeren, Mouscron s'est fait surprendre en 2e mi-temps (2-2) tandis que Roulers est allé corriger Courtrai sur son terrain (0-3).

Au classement: Genk 19, Lokeren 10, Mouscron et Courtrai 8, Eupen 7 et Roulers 4.

Prochaine journée: Eupen-Courtrai, Roulers-Lokeren et Mouscron-Genk.