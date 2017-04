Ce qu'il faut retenir de la 4e journée des Play-Offs

Play-Offs I: Anderlecht tranquille face à Bruges, Gand galvaude, Charleroi s'impose

Vendredi soir, les Gantois avaient l'occasion de mettre la pression sur Anderlecht et Bruges, qui s'affrontaient dimanche en début de soirée. Auteurs d'un excellent début de saison, les hommes de Vanhaezebrouck n'ont pourtant pas réussi à confirmer avec un ce match nul à domicile face à Ostende (1-1). Les 30 premières minutes du match étaient acquises à la cause des Buffalos, avant que les "Kustboys" ne mettent, eux aussi, le nez à la fenêtre. En 2e mi-temps, les protégés de Marc Coucke s'offrent même le luxe de prendre l'avantage par Franck Berrier. Samuel Kalu, rentré à la place Dejaegere, permis à Kubo de planter son 7e but de la saison pour faire 1-1, score final.

Samedi en début de soirée, Charleroi avait l'occasion de dépasser son adversaire du jour, Zulte-Waregem, au classement en cas de victoire. Les Carolos se sont montrés bien plus entreprenants que lors de leur dernier match face à Gand, surtout en 2e mi-temps. Les Zèbres ont pu une nouvelle fois compter sur le "Felice Time" et marquer deux buts en toute fin de match. C'est la première victoire des Carolos dans ces Play-Offs.

Après s'être incliné avec les honneurs à Manchester United jeudi en Europa League, Anderlecht devait directement se remettre dans le bain de la compétition nationale. En recevant un Bruges au faible bilan de 2 sur 9, les Mauves pouvaient pratiquement s'assurer du titre, bien qu'il reste encore 6 matchs. Il n'y a pas vraiment eu "match" entre les deux grands rivaux traditionnels. En 35 minutes, Dendoncker et Kara ont propulsé les Mauves vers un succès facile. D'autant plus que l'expulsion de Vormer en fin de première mi-temps allait rendre la tâche encore plus aisée aux Bruxellois.

Au classement, Anderlecht prend le large avec 41 points, 8 de plus que Gand. Bruges est à 32 points et n'a toujours pas gagné. Charleroi est 4e avec 30 points, Zulte 5e avec 29 points et Ostende ferme la marche avec 28 unités.

La prochaine journée (mardi, mercredi et jeudi): Zulte-Gand, Bruges-Ostende et Anderlecht-Charleroi.

Play-Offs II: le Standard est bon dernier, Mouscron puni par Genk, l'Union au sommet

Groupe A

L'arrivée José Jeunechamps n'aura pratiquement rien changé pour le Standard lors du déplacement à Malines. Les "Rouches" subissent une nouvelle défaite (1-0) suite à une belle frappe de Vanlerberghe. Jean-François Gillet a même dû s'employer à plusieurs reprises pour ne pas que le score soit plus lourd. Belfodil a joué de malchance quand il a trouvé le montant de Coosemans. Le Standard n'y arrive toujours pas et n'a gagné que 2 de ses 18 derniers matchs.

L'Union de son côté continue sa formidable campagne. Les Bruxellois se sont imposés 0-1 à Saint-Trond avec un superbe but de Aoulad, l'ancien de la maison. Les Unionistes ont gagné 3 de leurs 4 rencontres pour l'instant.

Dans le dernier match du groupe, Waasland-Beveren s'est imposé sur le terrain du Lierse.

Au classement, l'Union compte 10 points, Malines 9, Saint-Trond 7, le Lierse et Waasland 3. Le Standard est dernier avec deux unités.

La prochaine journée (mardi et mercredi): Standard-Waasland, Union-Lierse et Malines Saint-Trond.

Groupe B

Après avoir mené 1-3 jusqu'en fin de matchs, Eupen s'est fait surprendre par Courtrai (3-3). Henry a de nouveau marqué pour les Germanophones.

Lokeren a battu Roulers, 2-1.

Quant à Genk, désormais seul sur sa planète, il a infligé une lourde défaite à Mouscron (6-0) et réalise pour l'instant un sans-faute (12 sur 12) et semble déjà être assuré de terminer premier.

Au classement, Genk compte 12 points, Eupen 6, Courtrai et Lokeren 5, Mouscron 3 et Roulers 1.

La prochaine journée (mardi et mercredi): Roulers-Courtrai, Eupen-Genk et Mouscron-Lokeren.