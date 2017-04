Ce qu'il faut retenir de la 3e journée des Play-Offs

Play-Offs 1: Anderlecht et Gand s'imposent, Bruges fait du surplace

Anderlecht se déplaçait à la côte dimanche en début de soirée pour affronter une équipe d'Ostende qui restait sur deux matchs nuls, face à Zulte et Charleroi. Les Mauves, plein de confiance après un bon match nul face à Manchester jeudi dernier en Europa League (1-1), ont ramené une victoire précieuse, 0-1, après un magnifique raid solitaire de Sofiane Hanni, qui n'a laissé aucune chance à l'ancien de la maison, Silvio Proto. Mais les Mauves ont bien failli être surpris en fin de première mi-temps quand l'arbitre a décidé d'accorder un pénalty imaginaire à Ostende, que Dimata a manqué. Avec cette victoire, Anderlecht mettait la pression sur Bruges, qui jouait le lendemain.

Avec le retour de José Izquierdo, qui était indisponible depuis presque 6 semaines, le Club de Bruges pouvait compter sur un de ses meilleurs atouts offensifs et enfin repasser par une tactique de débordements par les flancs, ce qui lui a fortement manqué lors des derniers matchs, au vu de l'absence du Colombien, mais également celles de Limbombe et de Refaelov. Après un pénalty un peu stupidement concédé et un cafouillage dans le rectangle (2-0), les hommes de Preud'homme étaient alors au pied du mur. Sur une de leurs rares occasions, Bruges parvenait à réduire l'écart après un bel effort de Limbombe sur le flanc droit, qui servait un Hans Vanaken esseulé au point de pénalty (2-1). Dans le 4e quart d'heure, Wesley, très en forme (3e but en 3 matchs) profitait d'une balle mal repoussée par Kenny Steppe pour remettre les deux équipes à égalité. Le score ne bougera plus et Bruges voit de plus en plus Anderlecht s'envoler au classement, avant leur duel dimanche prochain à Bruxelles.

Pour le dernier match de cette 3e journée, Gand, auteur d'un bon 4 sur 6 (face à Bruges et Anderlecht) se rendait aussi en confiance à Charleroi, pourtant une de ses bêtes noires ces dernières saisons. Après plusieurs erreurs de la défense carolo, le Japonais Kubo trompait Nicolas Penneteau d'un tir croisé du gauche et plaçait son équipe aux commandes d'un match qu'ils ont globalement dominé. Charleroi, très peu présent en situation offensive en première mi-temps n'a pas réussi à inquiéter Kalinic, le portier gantois. En seconde période, les hommes de Mazzu ont relevé quelque peu la tête, mais en ne donnant toutefois pas plus de travail au gardien croate. Les Carolos ne parviendront pas à revenir dans le match et Gand engrange sa 2e victoire en 3 matchs.

Au classement, Anderlecht est 1er avec 38 points, Gand et Bruges en comptent 32, Zulte est 4e avec 29 points. Charleroi et Ostende ferment la marche avec 27 points chacun.

La prochaine journée: Anderlecht-Bruges, Gand-Ostende et Charleroi-Zulte-Waregem

Play-Offs II: l'Union continue sa belle campagne, le Standard s'effondre, Genk tranquille

Groupe A

C'est dans un stade Roi Baudouin en pleine effervescence que l'Union accuellait un Standard en grande difficulté dans ces PO II, vendredi soir. Après une ouverture du score unioniste, les Liégeois sont quand même parvenus à inscrire deux buts via Sa et Belfodil pour mener à la pause. Comme face à Saint-Trond la semaine précédente, les protégés de Venanzi ont nouvelle fois encaissé le but égalistateur dans les dernières secondes du match (2-2). Le coach Aleksandar Jankovic ne survivra pas à cette nouvelle désillusion (le Standard n'a gagné qu'un seul de ses 15 dernières matchs), et est limogé lundi matin. Pour l'Union, le parcours de rêve se poursuit.

Dans les autres matchs, Malines est allé s'imposer 1-2 sur le terrain d'un Waasland-Beveren totalement démobilisé (3 défaites), tandis que Saint-Trond a confirmé sa bonne forme en s'imposant 2 buts à 1 face au Lierse.

Au classement, l'Union et Saint-Trond comptent 7 points, Malines 6, le Lierse 3, le Standard 2 et Waasland 0.

La prochaine journée: Malines-Standard, Saint-Trond-Union et Lierse-Waasland-Beveren.

Groupe B

Au fur et à mesure des matchs, Genk s'érige de plus en plus comme le grand favori de ces PO II. Les hommes d'Albert Stuivenberg ont une nouvelle fois déroulé (0-3) sur le terrain de Courtrai, pour signer un 9 sur 9.

Dans les autres matchs, Mouscron est allé gagné 3-5 à Roulers, tandis qu'Eupen et Lokeren se sont neutralisés, 3 buts partout.

Au classement, Genk compte 9 unités, Eupen 5, Courtrai 4, Mouscron 3, Lokeren 2 et Roulers 1.

La prochaine journée: Genk-Mouscron, Courtrai-Eupen, Lokeren-Roulers.