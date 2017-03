Bruges privé pendant au moins six semaines de son soulier d'or José Izquierdo

Jeudi on avait déjà appris que l'attaquant malien du Club Abdoulay Diaby, également touché aux adducteurs lors du match de la 29e journée perdu 2-1 à Genk, ne jouera plus cette cette saison. Or il semblait prêt à relayer Lior Refaelov qui peine à retrouver son meilleur niveau. Preud'Homme a en outre également estimé qu'Anthony Limbombe (pubalgie) ne devrait pas être remis sur pied avant les matches-retour des play-offs.

Le Liégeois, lui-même soulier d'or en 1987 et 1989, ne cachait pas sa déception après le nul concédé aux Trudonnaires.

"On avait pourtant résolu nos problèmes en deuxième mi-temps", râlait-il. "Mais au final on laisse quand même échapper la victoire. Ce qui nous coûte la première place de la saison régulière qu'on avait conquise lors des deux précédents championnats. Je l'avais rappelé aux joueurs en essayant de leur faire comprendre qu'ils pouvaient écrire l'histoire. Je sais bien qu'on a battu ce record de 55 matches à domicile avec au moins un but marqué, mais ce n'était pas une raison pour en encaisser deux...", conclut l'ancien Diable Rouge.

Bruges, tenant du titre, entamera la phase finale de dix matches avec 30 points, soit seulement un de moins qu'Anderlecht, qui lui a soufflé la pôle position, mais aussi seulement 5 de plus que Charleroi, 6e et dernier.