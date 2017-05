Bruges: Henry à la place d'Izquierdo ?

Au repos du match Eupen-Lokeren, le speaker a annoncé que les maillots de l'équipe pour les déplacements étaient soldés. "Ils auraient dû investir dans la production de maillots supplémentaires au nom d'Henry Onyekuru", a remarqué un supporter. "Ils vont bientôt avoir de la valeur." Ça se pourrait.

Avant même le début de la saison, l'avant nigérian semblait promis à un transfert rapide dans un grand club étranger, même s'il avait loupé une occasion de but en or dans les dernières secondes du match décisif à l'Antwerp, en 2015-2016, et le titre qui allait de pair.

L'importance du jeune attaquant est clairement apparue lorsqu'il a fugué, fin janvier. Eupen ne l'ayant pas autorisé à rejoindre le Celtic, il a disparu de la surface de la terre pendant une semaine. Après concertation avec les joueurs, on a passé l'éponge sur l'affaire à son retour.

Il a été titularisé dès le match suivant, à domicile contre Waasland-Beveren. Il faut dire que ce jour-là, l'avant espagnol José Maria Cases était retourné précipitamment au pays pour assister à la naissance de son fils. Ça a facilité la décision de Jordi Condom.

Sa disparition n'a guère eu d'impact sur son style de jeu. "Il a très bien réagi au problème", explique le directeur sportif Christoph Henkel, sans manifester d'étonnement. "Henry est mentalement fort, stable. Il a les deux pieds sur terre. Sinon, il brillerait de temps en temps alors qu'il est très régulier."

Depuis son retour, Henry, qui a encore marqué samedi dernier, a inscrit 7 buts en 10 matches. Avec 17 buts en championnat, il se rapproche du meilleur réalisateur, Lucasz Teodorczyk. Ce n'est pas mal, même s'il a raté pas mal d'occasions lors des deux dernières journées. Avec ces buts, Eupen compterait quatre points de plus et aurait pu entamer son match contre Genk, ce soir, en candidat à la première place du groupe.

Henry n'a pas parlé de ce qu'il a fait et projette de faire dans la brève interview accordée à notre magazine. "J'en déciderai avec Eupen." Arsenal est son club favori depuis l'enfance. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Henry et qu'il a voulu qu'on mette ce nom sur son maillot. Ce qu'il a appris cette saison? "Qu'en D1A, tout va très vite et que la moindre erreur est immédiatement sanctionnée. Mais au bout de quelques matches, j'ai acquis le rythme."

En revanche, il a été clair avec le quotidien germanophone Grenz-Echo : il ne jouera plus à Eupen la saison prochaine et préfère l'étranger, bien qu'on l'associe de plus en plus fréquemment au Club Bruges, pour y remplacer José Izquierdo. Va-t-il donc bientôt s'en aller?

Henkel: 'Uniquement si toutes les parties y gagnent. Le nouveau club, lui, mais nous aussi." Eupen n'a pas encore reçu d'offre concrète, précise le directeur sportif. "Mais nous avons convenu avec le joueur d'étudier chaque proposition."

