Bruges demande vainement le report de l'affaire Preud'Homme

Retenu à Bruges où il devait diriger un entraînement de son équipe, et ensuite donner une conférence de presse, Michel Preud'Homme ne s'est pas présenté devant la Cour d'appel de la Commission des Litiges de l'Union Belge de football qui devait examiner vendredi l'appel du Parquet contre son acquittement de mardi, et rendre son verdict. Ses avocats Hannes D'Hoop et Walter Van Steenbrugge ont demandé le report de l'affaire à une date ultérieure. Une demande qui a été rejetée. L'épilogue est donc attendu dans l'après-midi.