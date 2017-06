Boskamp : " Tant qu'on peut s'amuser un peu "

On connaît son rire gras, son style direct. Loin des caméras, Johan Boskamp est fasciné par la Seconde Guerre mondiale et il s'émeut toujours du décès de son amour de jeunesse. " Il n'y a rien de plus beau que de grandir ensemble. "