Bientôt une chroniqueuse à La Tribune ?

Elle n'a pas encore la longévité du Week-end Sportif (50 ans !) mais La Tribune est devenue avec les années un des programmes " pilier " de la RTBF. Son retour à l'antenne, ce 4 septembre, coïncidera avec l'après Grèce-Belgique. Les premiers débats seront focalisés sur les Diables et aussi sur le premier mois de championnat. Au menu ? Des ajustements pour donner une nouvelle dynamique à un rendez-vous dont l'audience et la popularité restent stables. Premier chantier : le casting lancé sur le web pour trouver un chroniqueur de moins de 18 ans. " Une cinquantaine de candidats se sont manifestés ", explique Benjamin Deceuninck. " L'idéal serait que notre recrue soit à l'antenne le 11 septembre. Mais nous n'allons pas brûler les étapes car il faut être prudent quand on expose quelqu'un en télé. " Autre arrivée probable : celle d'une chroniqueuse ! " Nous avons reçu quelques candidatures spontanées. Là aussi, on ne balancera pas quelqu'un sur antenne sans que ce ne soit au point. Le but est qu'elle amène une respiration dans l'émission. " Un objectif également recherché par les séquences humour du duo Kiki l'Innocent-Jérôme de Warzée, qui a fini par disparaître de l'antenne en raison du succès du Grand Cactus. La formule va donc être revue. " Nous prévoyons une tournante entre plusieurs humoristes. Kiki sera toujours de la partie mais on cherche des profils différents : un Carolo, un Bruxellois, etc. " Suite au départ de Benjamin Nicaise au Standard et à la présence réduite de Khalilou Fadiga en Belgique, de nouveaux consultants (" de 1 à 3 nouveaux visages potentiels ") sont pistés. La collaboration avec VOO Sport persiste pour les Diables à l'étranger et un nouvel acteur entre en piste : Eleven, pour une séquence " 111 secondes ". " On pourra montrer les images de tous les championnats européens. " Quant à la structure de l'émission, elle prendra la forme d'un bulletin avec les bons et mauvais élèves. " Ainsi, on évitera de toujours parler des mêmes clubs. "

Par Simon Barzyczak