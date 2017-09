Beric : le Bombardier de Krsko

Christophe Galtier jure un bon coup. Quelques minutes plus tard, dans la salle de presse de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur de Saint-Etienne renverse une chaise. L'ASSE vient de perdre le 111e derby rhônalpin, le dernier disputé au Stade de Gerland avant le déménagement vers le Groupama Stadium. Mais Galtier est surtout fâché d'avoir perdu son attaquant Robert Beric, victime d'un tacle assassin par derrière à dix minutes du terme. Jordan Ferri n'en est pas à son coup d'essai mais il s'en sort avec un carton jaune. Pour Beric, par contre, la saison est terminée alors qu'on n'est qu'à la mi-novembre : les ligaments croisés de son genou droit sont déchirés. Il sait ce que cela signifie car huit ans plus tôt, en Slovénie, il a été victime de la même blessure au genou gauche. Cette fois, la rééducation dure six mois, avec une nouvelle opération pour recoudre les ligaments. Il ne revient sur le terrain que le jour du dernier match de Ligue 1 et ne sait pas encore que cet accident constitue le début de la fin de sa carrière à Saint-Etienne.

...