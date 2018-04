Benteke : "Je ne suis pas prêt à abandonner mon rêve"

Christian Benteke à propos...

...de sa saison compliquée avec Crystal Palace : "Franchement, il n'y a pas que du négatif, même si c'est la saison où je suis le moins productif depuis que je suis arrivé en Angleterre en 2012. Ça va faire six ans que j'ai toujours eu une bonne moyenne de buts. Mentalement, cette saison est plus difficile car je suis moins efficace et pourtant je ne suis pas mécontent de mon niveau de jeu. Depuis le début du championnat, on s'est mis en difficulté et dans une position de relégable. On a couru contre le temps, deux entraîneurs (Frank De Boer, Roy Hodgson, ndlr) se sont succédés, ce qui veut dire à chaque fois que d'autres philosophies de jeu se sont mises en place. Au final, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait à tout prix prendre des points sans valoriser un joueur bien précis. Et ce, contrairement à la saison dernière où le plan était d'utiliser les qualités de nos deux ailiers pour m'adresser des centres. Parfois je n'avais qu'une seule occasion sur le match et je marquais. Cette année, je me sens plus impliqué dans le jeu, je fais plus d'efforts mais je ne suis pas récompensé. Je ne dis pas que c'est la faute des autres, je fais preuve de maladresse, de manque de lucidité, de manque de réussite aussi. Mais c'est un tout."

...de sa non-sélection avec les Diables contre l'Arabie Saoudite : "Je savais que c'était du 50-50, je ne suis plus un petit. Je savais aussi que l'unique et seule raison pour laquelle je ne serais pas repris, c'est mes statistiques et non la qualité globale de mes matches. Si je regarde ceux qui jouent à ma place, je me dis qu'ils ne sont pas non plus dans leur meilleure forme. Donc, je me dis que je devrais être dedans. Au final, le fait de ne pas être dans la sélection avait à la fois du négatif et du positif. Du négatif parce que je ne retrouvais pas ce groupe, même si c'était que pour une seule rencontre. Et le positif c'est que ça m'a permis de rester dans mon club et de pouvoir bosser en sachant pourquoi je n'ai pas été repris. Et de faire en sorte d'être rappelé."

...du coup de fil de Roberto Martinez : "Il m'a appelé le jour-même de la sélection. On s'est parlé vers 18h, un peu plus tard j'avais match contre Huddersfield. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire, ce qu'il pensait de ma situation. Après, je ne suis pas un enfant, je sais comment les choses se passent. Un attaquant qui marque, on est obligé de le prendre. Je trouve ça bien de sa part qu'il m'ait appelé. Que la justification du coach soit bonne ou pas, ce n'est pas le problème, j'ai apprécié la démarche. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi, ce qu'il voulait faire avec cette sélection. Ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a des joueurs en méforme, des joueurs qui ne jouent pas, qui ont été repris. Mais je n'ai pas voulu polémiquer là-dessus. Ce n'est pas mon genre."

...de la possibilité de rater une deuxième Coupe du Monde de suite : "Si je devais la louper, ça me ferait mal mais je m'en remettrais. Pour mes proches, ma famille, mes cousins, ce serait différent. C'est aussi leur rêve. Ce n'est pas un sport individuel où je suis tout seul. Et plus le temps va avancer, plus je vais ressentir cette pression, car ils veulent que ça marche à nouveau pour moi, que je sois là, qu'ils me voient à la télé, avec les autres, avec le groupe. Mais je suis plus motivé que jamais."

...de son futur : "Pour l'instant je pense surtout au maintien et à la Coupe du Monde. Et maintenant que j'ai des enfants, la décision n'est pas qu'individuelle. Tout se fait en concertation avec ma femme. Et elle aime beaucoup l'Angleterre. Tout comme moi. Après, on verra, je ne ferme jamais la porte mais quand je reçois une offre, je l'analyse. J'ai toujours procédé comme ça. Mais c'est vrai que la Premier League, ça use physiquement."

Par Thomas Bricmont, à Londres

