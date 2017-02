Belges à l'étranger : 4 Diables buteurs (Vidéos)

Angleterre

Liverpool-Tottenham était la grosse affiche de ce week-end.

Toby Alderweireld a disputé l'intégralité du match mais a été l'auteur de nombreuses erreurs, notamment sur le premier but des Reds. Le numéro 4 des Spurs presse au milieu de terrain, ce qui laisse un trou énorme dans la défense. Sadio Mané ne se fait pas prier.

Bonne opération pour les hommes de Jürgen Klopp (2-0). Simon Mignolet n'est pas vraiment mis en danger durant le match. Moussa Dembélé sort à la 77e après une prestation timide. Origi, lui, est resté sur le banc. Vertonghen, toujours blessé à la cheville, n'était pas sur la feuille.

Burnley (12e) recevait le leader Chelsea. Thibaut Courtois était dans les cages et Eden Hazard a joué l'entièreté de la rencontre. Les Blues ouvrent le score dès la 7e minute grâce à Pedro Rodriguez. L'action part de l'attaquant belge qui lance Victor Moses, qui délivre un assist pour l'Espagnol. Burnley revient au score à la 24e avec un magnifique coup-franc de Brady, qui laisse Courtois impuissant. Score final : 1-1. Michy Batshuayi, entré à la 87e, n'a pas changé le cours du match. Steven Defour (Burnley), blessé, était absent.

Manchester City affronte Bournemouth lundi soir. Kevin De Bruyne devrait être titulaire, Vincent Kompany sur le banc.

Romelu Lukaku et Kevin Mirallas se déplaçaient à Middlesbrough (15e avant la victoire de Swansea) avec Everton (7e). Bien qu'étant fit, Mirallas a assisté au match depuis les tribunes. Quant à Romelu, il n'a pas su faire la différence en 90 minutes (0-0). L'attaquant perd son statut de meilleur buteur de Premier League, au profit d'Alexis Sánchez (17 buts).

Nacer Chadli (West Brom) a retrouvé le chemin des filets en inscrivant le premier but face à West Ham (2-2). Il a ensuite laissé sa place à la 53e pour Jonny Evans. Manchester United s'est facilement imposé 2-0 contre Watford. Comme la semaine passée, Marouane Fellaini a remplacé Juan Mata (72e), quand la rencontre était déjà pliée. Christian Kabasele (Watford), était absent (blessure musculaire).

Un autre Christian, Benteke, n'a pas passé un bon week-end avec Crystal Palace (19e), qui enchaine une deuxième défaite contre Stoke City (1-0). Le Belge a été invisible 90 minutes. Adnan Januzaj et Jason Denayer (Sunderland) ont également joué tout le match face à Southampton. Correction des Saints (0-4) avec un but de Denayer contre son camp.

Italie

Dries Mertens a également perdu son statut de meilleur buteur ce week-end contre le Genoa. Pas de but, mais une passe décisive pour Giaccherini sur le deuxième but des Napolitains (2-0), qui restent troisième du classement.

À l'inverse, Radja Nainggolan a été décisif avec Rome (2e) à Crotone (19e) en ouvrant le score à la 40e. Victoire 0-2. Thomas Vermaelen n'est pas entré en jeu.

Défaite d'Udinese et de Sven Kums à la Fiorentina (3-0). Le milieu de terrain n'a pas pris part à la rencontre. Pareil pour Senna Miangue (Cagliari) qui se fait battre par la Juventus (0-2). Dennis Praet (Sampdoria) a, lui, joué tout le match face à Bologne. (3-1).

Quant à Jordan Lukaku, il ne débutera probablement pas le match contre l'AC Milan lundi soir.

Espagne

Face au Celta Vigo, Diego Simeone a décidé d'aligner Carrasco, qui revient au sommet de sa forme en inscrivant un but. Une sensation qu'il n'avait pas retrouvée depuis le 30 novembre dernier. Mené 1-2 dans les cinq dernières minutes, l'Atlético Madrid arrache la victoire grâce à une splendide volée de l'attaquant belge (86e) et un but de Griezmann (88e).

Carrasco délivre aussi une passe décisive à la 11e pour Fernando Torres, qui conclut d'un magnifique retourné. Theo Bongonda (Celta Vigo), entré à la 70e, n'a pas su marquer le match de son empreinte.

Le Polonais Przemyslaw Tyton a été préféré à Davy Roef dans les cages de la Corogne, qui s'incline 2-1 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Zakaria Bakkali n'a pas disputé une seule minute avec Valence, qui fait égalité au Real Betis (0-0).

France

La concurrence entre Thomas Meunier et Serge Aurier fait toujours rage au PSG. Si Serge Aurier était titulaire contre Lille lors de la dernière journée, c'est Meunier qui a débuté ce week-end à Bordeaux. L'Ivoirien ne l'a pas remplacé. Correction des Parisiens (0-3) avec un doublé de Cavani.

Le FC Nantes de Guillaume Gillet prend les trois points face à Marseille (3-2). Le médian a joué 90 minutes.

Allemagne

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) a inscrit le seul but du match sur la pelouse du Werder Brême (0-1). Devenu titulaire indiscutable, l'habituel milieu offensif a joué à la pointe de l'attaque.

Portugal

Toujours pas de sélection pour Laurent Depoitre avec le FC Porto, vainqueur au Vitória Guimarães (0-2).

Écosse

Dedrick Boyata (Celtic Glasgow) a disputé un match de Coupe contre Inverness CT, lanterne rouge en championnat. Il a laissé sa place à Kolo Touré à la 89e. Victoire 6-0.

