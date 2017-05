Assistez à Charleroi-Anderlecht avec Complètement Foot et Sport/Foot Magazine

Un peu plus d'un mois après la première, qui s'était déroulée dans les studios de VivaCité à Mons, à l'occasion de Russie-Belgique, la collaboration entre votre Sport/Foot Magazine et le talk-show "Complètement Foot" prépare son deuxième épisode, ce jeudi 18 mai, à l'occasion de la neuvième journée des play-offs 1. Grâce au Club des Supporters de Complètement Foot, Sport/Foot Magazine vous offre une dernière chance de gagner deux places pour assister en tribune au choc des Sporting, Charleroi-Anderlecht.

Pour l'occasion, un studio mobile de VivaCité sera installé aux abords du Stade du Pays de Charleroi, et permettra aux membres du Club de Supporters de Complètement Foot d'assister à la rencontre Charleroi-Anderlecht, qui pourrait permettre aux Mauves d'être sacrés champions de Belgique, mais aussi de participer à l'émission. David Houdret, animateur de l'émission, sera accompagné par Pascal Scimè, tandis que le rôle de consultant sera occupé par Alex Teklak.

Au programme de la soirée, une visite des coulisses de l'émission, une rencontre avec toute l'équipe, deux places pour suivre le match en tribune et une participation aux débats. Le tout au rythme des réactions et commentaires via SMS, tweets ou interventions via Facebook, qui font également vivre l'émission chaque semaine.

Pour participer, il faut évidemment être libre pour rejoindre l'équipe au Stade du Pays de Charleroi le jeudi 18 mai 2017, de 19h à minuit (le coup d'envoi du match est à 20h30), mais aussi répondre au questionnaire présent sur le site de Complètement Foot, en cliquant ici.

Le concours se termine ce mardi 16 mai 2017 à 23 heures.