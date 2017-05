Appel à témoins dans le cadre d'abus sexuels dans le monde du foot belge

Sport/Foot Magazine et Sport/Voetbalmagazine veulent savoir si, dans le monde du football belge, professionnel ou non, de jeunes joueurs ont été victimes d'abus sexuels, récemment ou par le passé. Nous voulons éviter toute forme de sensationnalisme mais obtenir une vue indépendante, neutre et sans préjugés de la situation en Belgique. Si vous avez des informations ayant trait à des abus sexuels commis dans le cadre du football (professionnel ou non) ou si vous voulez raconter votre histoire, vous pouvez contacter la rédaction à l'adresse mail suivante : enquete.footmagazine@roularta.be. Vous pouvez également simplement nous laisser un numéro de téléphone auquel nous vous rappellerons. Si vous le souhaitez, la rédaction vous garantit l'anonymat le plus complet. Rien ne sera publié sans votre accord.