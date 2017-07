Antwerp-Anderlecht donne le coup d'envoi de la saison 2017/2018

L'Antwerp, matricule 1 et dernier club belge à avoir disputé une finale européenne, retrouve l'élite du football belge après 13 ans d'absence. Pour l'occasion, le 'Great Old' reçoit la visite d'Anderlecht, qui a remporté son 34e titre il y a deux mois. Samedi (18h00), Bruges, vice-champion de Belgique, se rendra à Lokeren. Un déplacement symbolique pour le nouvel entraîneur brugeois, Ivan Leko: le successeur de Michel Preud'homme a mis un terme à sa carrière de joueur à Lokeren en 2014, après quatre ans passés au Daknam. Les Brugeois disputeront cette première journée de championnat entre les deux rencontres du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Basaksehir, le 26 juillet à Bruges et le 2 août en Turquie.

Trois rencontres sont au programme samedi soir. A 20h, Genk devra confirmer sa belle fin de saison passée sous les ordres d'Albert Stuivenberg. Waasland-Beveren, où Philippe Clément effectue ses grands débuts en tant qu'entraîneur principal, constitue un obstacle abordable. Dans le même temps, Eupen, désormais privé d'Henry Onyekuru parti à Anderlecht, recevra Zulte Waregem, candidat aux playoffs. Ce match est assuré d'entrer dans l'histoire du football belge: pour la première fois dans un match de championnat, un Video Referee Assistant (VAR) sera présent. L'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée lors de 48 rencontres de la saison régulière. A 20h30, Charleroi entamera sa saison par la visite de Courtrai. Les hommes de Felice Mazzu visent une troisième participation aux playoffs en quatre ans. En face, Yannis Anastasiou retrouvera la compétition belge, dix-sept ans après un passage comme joueur à Anderlecht.

Dimanche, l'ère Ricardo Sa Pinto au Standard s'ouvrira par un déplacement à Malines, toujours entraîné par un ancien Liégeois, Yannick Ferrera. Absent des playoffs depuis deux ans, les 'Rouches' se doivent de finir dans le top-6 cette saison. La Gantoise entrera en compétition à Saint-Trond (dimanche, 18h00). La dernière visite des Gantois à Saint-Trond s'était soldée par une défaite 3-1. Enfin, l'ambitieux Ostende défiera Mouscron à 20h. Ce match devrait normalement marquer le retour dans le championnat belge de Nicolas Lombaerts après dix années passées en Russie.