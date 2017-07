Andrés Mendoza toujours à la recherche d'un club au niveau amateur

Nous nous sommes donné rendez-vous dans le lobby de The Hotel, l'ancien Hilton de l'avenue Louise. Au bar, Andrés Mendoza salue un ancien équipier, qu'il est tout surpris de retrouver : Alin Stoica. Les retrouvailles sont chaleureuses, les deux hommes ont partagé le même vestiaire pendant deux ans. Stoica, qui voyage entre Bruxelles, Bucarest et la Suisse, a rendez-vous avec un ami. Mendoza, lui, est accompagné de sa femme et de son fils cadet. Celui-ci se tient droit, comme son père, et est bien habillé. Son rêve : devenir mannequin. Andrés : "Mon fils aîné, en revanche, joue au football. Il a porté un moment le maillot d'un club bruxellois, puis a arrêté, et veut maintenant recommencer. J'espère qu'il pourra trouver sa voie sans l'aide de son père, que son nom de famille ne sera pas trop lourd à porter."

...