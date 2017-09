Anderlecht - Weiler : une séparation inéluctable

Anderlecht et René Weiler n'étaient sans doute pas faits pour se rencontrer, mais leur premier flirt a accouché d'un titre. Le champagne dissipé, les yeux s'ouvrent et la raison reprend le dessus sur la passion : le Suisse et le Sporting n'avaient pas d'avenir au pluriel ? Autopsie d'une histoire sans lendemain.