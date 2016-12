Anderlecht, vainqueur d'Eupen, reste dans le sillage du Club de Bruges

Vainqueur d'Eupen dimanche soir (4-0), Anderlecht compte 35 points et conserve sa place dans le sillage du Club Bruges, le nouveau leader (37), et de Zulte Waregem (36), 2e. Sofiane Hanni (8e, 90e) et Leander Dendoncker (21e, 61e) ont été les artificiers mauves. Les Pandas, qui ont aligné un cinquième match sans victoire en championnat, se retrouvent 13e avec 17 points.