Anderlecht tout en mauve pour ses matches à domicile

Créé par Adidas, le maillot tout en mauve, confectionné suivant la technologie Climalite SS18, sera porté par les joueurs à domicile. Un exemplaire avec les logos d'Anderlecht et d'Adidas est en vente pour les supporters au prix de base de 84,95 euros.

La version "en déplacement" avait déjà été présentée durant les playoffs de couleur corail, avec des accents blancs.

Dit is ons thuisshirt voor 2018-2019! Voici notre nouveau maillot home pour 2018-2019! This is our home shirt for 2018-2019! 👍 ➡️ https://t.co/Hfk6BO1FEs @adidasfootball #heretocreate pic.twitter.com/opj4ipIwMZ