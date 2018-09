Anderlecht surpris par l'Antwerp (1-1) dans les arrêts de jeu

Le premier des trois matches de la 6e journée du championnat de Belgique de football à l'affiche dimanche a vu Anderlecht et l'Antwerp partager l'enjeu (1-1). Pieter Gerkens a donné l'avance aux Bruxellois (16e) et William Owusu a égalisé pour les Anversois (90e+2). Au classement, Anderlecht (13 points) et l'Antwerp (12) restent 3e et 4e. Deux autres rencontres sont au programme: Cercle de Bruges - La Gantoise, à 18 heures, et Courtrai - Genk, à 20 heures.