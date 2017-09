Anderlecht - Standard, premier Clasico de la saison, dimanche

Bien que le RSCA reste sur quatre rencontres de rang sans défaite en championnat, l'équipe de Nicolas Frutos a été sèchement battue par le Celtic mercredi soir en Ligue des Champions (0-3). L'Argentin, propulsé T1 après le départ de René Weiler, n'est pas certain de rester à la tête du Sporting bruxellois. D'autant plus qu'Hein Vanhaezebrouck n'est plus l'entraîneur de La Gantoise et serait en pôle position pour reprendre les rênes de l'équipe.

Quant au Standard, il s'est imposé in extremis contre Lokeren (2-1) le weekend dernier. L'équipe de Sa Pinto est cependant toujours 11e au classement avec 9 points en 8 journées et doit se reprendre si elle veut atteindre les play-offs 1, son objectif en début de saison. Même constat pour Anderlecht, qui accuse déjà un retard de 9 points sur le Club de Bruges après 8 journées à peine.

Dimanche (14h30), le Club accueillera La Gantoise, désormais orpheline d'Hein Vanhaezebrouck après un début de saison cauchemardesque (14e, 6 pts). Les 'Gazelles' d'Ivan Leko n'ont perdu qu'une seule rencontre de championnat cette saison alors que les 'Buffalos' n'ont gagné qu'une fois. Le dernier match de la journée, dimanche à 20h, verra Zulte Waregem (3e) affronter Lokeren (12e).

Vendredi, Charleroi (2e) ouvrira le bal lors de son déplacement sur le synthétique de Saint-Trond, auteur d'un bon début de saison (5e). Les Carolos de Felice Mazzu, battus dans les derniers instants par Bruges le weekend dernier, auront à coeur de reprendre leur marche en avant.

Samedi, Eupen affrontera le Racing Genk (18h). Les 'Pandas' de Jordi Condom sont 15e et n'ont plus gagné en championnat depuis le 19 août dernier contre Ostende.

Étonnant quatrième, Mouscron aura l'occasion de continuer à surfer sur la vague du succès, samedi (20h) lors de la réception de Malines, 13e. En même temps, Waasland-Beveren (8e) défiera le promu de l'Antwerp (6e).

Ostende, lanterne rouge et toujours à la recherche de son premier succès en championnat, se rendra sur la pelouse de Courtrai (10e) samedi (20h30).